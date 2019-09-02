بلدية بنغازي تُتابع أعمال صيانة شبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار

بنغازي 02 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا ضم عدد من مسؤولي القطاعات في المدينة.

هذا وناقش صقر عمران بوجواري خلال الاجتماع الذي عقده بمقر ديوان البلدية، بحضور مدير فرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق مصطفى بوزغيبة، ورئيس مجلس إدارة مكتب العمارة للاستشارات الهندسية حسن عكوش، ومدير إدارة التشغيل والصيانة سهل بنغازي بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي حمد العقيلي، الإجراءات المتعلقة بمشاريع الصرف الصحي والمتمثلة في تنفيذ وصيانة عدد من شبكات الصرف الصحي خاصة في عمارات 1015، ومنطقة الكيش مربع القيروان.

كما ناقش صقر عمران بوجواري خلال الاجتماع الذي حضره مدير المشروعات بشركة البحر المتوسط للإنشاءات الهندسية عبد القادر الشريف، ومدير مشروع السلاوي للمرافق المتكاملة بمكتب العمارة يوسف الليبيدي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية أسامة الكزة، أعمال تنظيف شبكات تصريف مياه الأمطار قُبيل حلول فصل الشتاء، إلى جانب تنظيف شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ وصيانة عدد من خطوط مياه الشرب في عدد من الأحياء السكنية.

وفي ختام الاجتماع، أصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية، تعليماته بضرورة الانتهاء من تجهيز كافة المقايسات، وجداول الكميات والمستندات المُتعلقة بهذه المشاريع مع نهاية الأسبوع الجاري. (وال – بنغازي) س م/ ر ت

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