رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية يتفقد محطة الرفع رقم “7” ببلدية طبرق

طبرق 02 سبتمبر 2019 (وال)- قام رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي الإثنين، بزيارة محطة الرفع رقم 7 بحي عبد المنعم رياض ببلدية طبرق.

هذا ويرافق المهندس عوض الدرسي خلال جولته رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، ومهندسي المشروعات بالمؤسسة، وعضو لجنة الطاقة بمجلس النواب مجلس النواب النائب مفتاح الشاعري، ومدير مكتب المشروعات ببلدية طبرق المهندس نصر شرح البال، ومدير شركة المياه والصرف الصحي المكلف محمد أمحمد.

وقد أعطى المهندس عوض الدرسي تعليماته الفورية بتشغيل المحطة، لرفع المياه من أمام عمارات الستارة إلى محطة العودة الرئيسية، بعد توقفها بفعل فاعل، وقد عادت المحطة للعمل مجددًا.

وبدوره، وعد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، بتقديم كل ما يلزم للعاملين في المحطة لسير العمل بشكل مستمر.

وأشار فرج بوالخطابية إلى حرص البلدية لحل المختنقات التي تواجه المواطنين رغم قلة الإمكانيات. (وال- طبرق) أ ف/ ر ت

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