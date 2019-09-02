وزارة الزراعة في الحكومة المؤقتة تختتم ندوة علمية حول رفع من كفاءة مربي النحل

توكرة 02 سبتمبر 2019 (وال)- اختتمت بجامعة بنغازي فرع توكرة، ندوة علمية حول نحل العسل بين التربية السليمة ومكافحة الآفات.

هذا وتهدف الندوة التي اختتمت اليوم الإثنين، تحت شعار “نلتقي لنرتقي”، لرفع من كفاءة مربي النحل، وتثقيفهم في كيفية تربية ورعاية المناحل بالطرق السليمة والحديثة.

كما تناولت الندوة التي أقيمت برعاية وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة، آلية تحسين سلالة النحل الجيدة الموجودة في البلاد، ورعاية المناسبة لملكات النحل، التي تُعتبر هي الدور الرئيسي والأساسي، في تكوين مملكة النحل التي تنتج العسل الجيد، بالإضافة إلى بحث سُبل الرعاية اللازمة لها من أجل رفع إنتاج العسل بالمنطقة، وتحسين طرق إنتاج العسل الصحي. (وال- توكرة) ع ع

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