وزير الزراعة في الحكومة المؤقتة يبحث آلية المحافظة على الآثار في المنطقة الشرقية

شحات 02 سبتمبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة الدكتور حسن الزيداني صباح الإثنين، اجتماعًا ضم رئيس هيأة السياحة والآثار الدكتور أحمد حسين.

هذا وبحث معالي الوزير خلال اللقاء الذي أقيم بمقر ديوان الوزارة في بلدية شحات، آلية تنسيق الجهود وتوحيد الرأي، للمحافظة على الآثار التي تنتشر في المنطقة الشرقية، وتتعرض لاعتداءات من قبل بعض المواطنين.

واتفق الطرفان على دق جرس الإنذار، بتعاضد الجهود بين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات ومؤسسات المجتمع المدني، للحفاظ على مساحات الغابات المتبقية، وأراضي الآثار، حيث سيعقب هذا الاجتماع عدة ملتقيات لوضع خطة لوقف الانتهاكات. (وال- شحات) ع ع

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