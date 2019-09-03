رئيس المجلس التسييري لبلدية الزّنتان يقوم بزيارة المقرّ الرّئيسي لجهاز النّهر الصّناعي ببنغازي

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال) -قام رئيس المجلس التسييري لبلدية الزنتان السيد خالد محمد بوغليليش , أمس الإثنين برفقة رئيس مجلس الأعيان قبائل الزنتان، دكتور عمر بالعيد وعضو المجلس التسييري لبلدية الزنتان السيد فوزي محمد الغناي، بزيارة عمل إلى المقر الرئيسي لجهاز تنفيذ و إدارة مشروع النّهر الصّناعي في بنغازي.

واستقبلهم السيد رئيس اللجنة الإدارية المهندس عبد الناصر بوبطينة في مكتبه بحضور مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجودة المهندس حسن النخاط ، حسب المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي.

وعرض السيد رئيس المجلس التسييري لبلدي الزنتان والسيد رئيس مجلس أعيان قبائل مدينة الزنتان، على السيد رئيس اللجنة الإدارية للجهاز، كيفية معالجة المختنقات والنقص الحاد لمياه الشرب داخل بلدية الزنتان التي يعاني منها المواطن منذ مده، ووضع بعض المقترحات والحلول.

ومن جهته وافق السيد رئيس اللجنة الإدارية للجهاز مدعما تزويد الزنتان بالمياه وتوصيلها إلى الخزانات الخاصة وفق احتياجات المدينة. (وال – بنغازي) رس

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