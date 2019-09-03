الهيئة العامّة للمواصلات بالحكومة اللّيبية المؤقّتة تبحث سبل احتياجات بلديّة القطرون

شحات 03 سبتمبر 2019 (وال)- اجتمع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنّقل بالحكومة الليبية المؤقّتة الكابتن محمد علي عبد القادر , أمس الإثنين في مقر الهيئة بمدينة شحات مع كل من رئيس مصلحة الطرق والجسور السيد محمود سالم التير، وعميد بلدية القطرون السيد علي سيدا.

وناقش المجتمعون احتياجات البلدية والمختنقات الطارئة، حيث عرض عميد البلدية عدة احتياجات للطرق لرئيس الهيئة ورئيس مصلحة الطرق والجسور للنظر فيها وكيفية العمل عليها وتنفيذها.

وبدوره، أكد رئيس الهيئة على استعداد الهيئة للعمل على دراسة كل المختنقات في الطرق بالبلدية والعمل على تنفيذها وتسهيل كافة الإجراءات المطلوبة لذلك. (وال- شحات) رس

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