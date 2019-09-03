أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.24 و4.245 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.28 دينار

اليورو 4.65 دينار

الجنية الإسترليني 5.05 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.47 دينار

الجنية المصري 0.255 دينار

الدولار الكندي 2.85 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.32 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ154 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.80 دينار

دولار بشيك المصدق 4.37 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.