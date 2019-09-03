أسعار العملات الأجنبية مقابل الدّينار اللّيبي اليوم الثّلاثاء بالسّوق الموازي

بنغازي 03 سبتمبر 2019 (وال) – سجّلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذّهب والفضة والصّكوك وبطاقات أرباب الأسر مقابل الدّينار الليبي في تعاملات السّوق الموازي، اليوم الثلاثاء 03 سبتمبر 2019، خلال آخر تحديث لأسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.24 و4.245 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.28 دينار

اليورو 4.65 دينار

الجنية الإسترليني 5.05 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.47 دينار

الجنية المصري 0.255 دينار

الدولار الكندي 2.85 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.32 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ 154 دينار

كسر الفضة 1.95 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.80 دينار

دولار بشيك المصدق 4.37 دينار

يذكر أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر. (وال – بنغازي) رس

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