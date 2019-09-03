ليبيا تُصدّر شحنة ديزل إلى هولندا

صدّرت ليبيا يوم أمس الإثنين شحنة ديزل إلى هولندا من ميناء الزويتينة النفطي عبر ناقلة المحروقات هايد.

وكانت ليبيا قد صدّرت قبل أسبوع شحنة غاز “ال بي جي” والمقدرة بخمسة آلاف طن إلى دولة إيطاليا عبر ناقلة النفط غاز فكتوريا.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد عن ارتفاع إيرادات مبيعات النفط والغاز خلال شهر يوليو إلى مليارين ومئة مليون، أي بزيادة قدرها 23% وبمقدار زيادة بلغ 403 ملايين دولار.

وكان رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، قد كشف نهاية يوليو الماضي إمكانية أن ترفع ليبيا إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل يوميا في حال استقرار الوضع الأمني مجددا.

كما شدد صنع الله على أن ليبيا ماضية في الرفع من إنتاجها اليومي إلى أعلى من مليوني برميل مع حلول عام 2023.

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