اقتصاد

ميناء بنغازي التجاري.. أمل يُطل من البحر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى الميناء التجاري في مدينة بنغازي إلى زيادة إيراداته عبر تكثيف العمل لتجديده وتوسعته بعد أن علّق عملياته عقب تدمير بوابته الرئيسية الى جانب بعض البوابات والطرق خلال الحرب على الجماعات الإرهابية.

ويشهد الميناء حاليا أعمالا تجارية سريعة وحركة واسعة فأصبح بالإمكان ملاحظة شاحنات محملة بسيارات وحاويات تحمل مواد غذائية وزيوت محركات وغيرها من البضائع وهي تخرج من البوابة الرئيسية قرب وسط المدينة.

ومنذ إعادة فتح ميناء بنغازي الذي يدفع الآن رواتب تبلغ 2.250 مليون دينار لـ1.4 ألف موظف، استقبل أكثر من 400 ألف طن من الحبوب على 18 رصيفا وهي نفس الكمية التي كان يستقبلها الميناء قبل 2014.

وعلى الرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطن وعدم وفاء الحكومات بوعودها أو تخفيف معاناة الشعب الاقتصادية إلا أن ميناء بنغازي يعتبر في وضع جيد نوعا ما لتزويده المدينة والمناطق النائية باحتياجاتها من السلع ما يضفي أملا بانتعاشه وسط الظروف الهادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك