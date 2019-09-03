“الجوف” تسعى لتطوير الأعمال المشتركة مع “شلمبرجير”

بحث مسؤولو شركة الجوف تطوير أعمال الخدمات التقنية النفطية المقدمة للشركات الوطنية مع مسؤولي شركة “شلمبرجير” في قارتي أوروبا وإفريقيا

ووفق بيان لشركة الجوف، فقد تطرق مدير إدارة العمليات سليمان اجبيل خلال الاجتماع الذي عقد في تونس إلى أهمية الاستفادة من خبرة “شلمبرجير” في مجال النفط.

من جهته شدد مدير الحفر في الشركة، والاسديرفيرجيسون مدير تطوير الاعمال بالشركة، على إمكانية التعاون في مجالات توفير معدات متطورة لتنظيف سائل الحفر وتوفير الأنظمة المتطورة في مجال هندسة سوائل الحفر، ودراسة إمكانية تقديم المساعدة في توفير المواد المستعملة في عمليات الحفر والإنتاج بأسعار منافسة مع الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في ليبيا، مع إمكانية توفير مواد كيميائية خاصة بالمعالجة في مجال إنتاج الغاز.

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