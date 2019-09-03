اقتصاد

الدولار يعاود الصعود.. واليورو يستقر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفز من جديد سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار بـ4.24 دنانير محققا مكسبا قدره قرشان، واستقر اليورو عند 4.64 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد استقر هو الآخر وتم بيع الغرام الواحد منه بـ154 دينارا.

وشملت حالة الارتفاع هذه العملات العربية والأجنبية، فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرشين وتداولها التجار عند 73 قرشا لليرة، أما الجنيه المصري فقد بيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا ليحقق ارتفاعا مقداره قرش واحد، بينما صعد الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية بمقدار قرش واحد ليتم بيعه 1.46 دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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