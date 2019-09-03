الدولار يعاود الصعود.. واليورو يستقر

قفز من جديد سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم الثلاثاء.

وتداول التجار الدولار بـ4.24 دنانير محققا مكسبا قدره قرشان، واستقر اليورو عند 4.64 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد استقر هو الآخر وتم بيع الغرام الواحد منه بـ154 دينارا.

وشملت حالة الارتفاع هذه العملات العربية والأجنبية، فقد صعدت الليرة التركية بمقدار قرشين وتداولها التجار عند 73 قرشا لليرة، أما الجنيه المصري فقد بيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا ليحقق ارتفاعا مقداره قرش واحد، بينما صعد الدينار التونسي عند الحدود الليبية التونسية بمقدار قرش واحد ليتم بيعه 1.46 دينار.

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