مستجدات الميزانية تجمع بومطاري ومعيتيق

بحث وزير المالية في حكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، اليوم الثلاثاء، ملف مناقشات إعداد الميزانية العامة للسنة المالية 202 مع النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وتطرق بومطاري في الاجتماع إلى دور اللجان التابعة للوزارة في متابعة النقاشات على ميزانية العام المقبل، بينما ناقش معيتيق ملف التأمين الصحي العام لما له من أهمية للمواطنين وشدد على وضع آلية لتنفيذه.

من جهتها، تواصل اللجنة المالية الدائمة بوزارة المالية بحكومة الوفاق عقد اجتماعاتها التقابلية مع الجهات الممولة من الخزانة العامة برئاسة وزير مالية الوفاق لليوم الثالث لمناقشة مشروع تقديرات الميزانيات المقترحة للعام 2020.

وكانت وزارة المالية قد نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أسماء الجهات التي ناقشت ميزانيتها التقديرية للعام المقبل وهي ديوان وزارة الحكم المحلي، والمجالس البلدية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس، وجهاز إدارة المدن التاريخية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، واللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية.

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