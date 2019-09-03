وزارة العمل والتأهيل في الحكومة المؤقتة تعقد اجتماعها الثاني لبحث سير عمل القطاع

البيضاء 03 سبتمبر 2019 (وال)- عقد معالي وزير العمل والتأهيل في الحكومة الليبية المؤقتة مسعود صوّه، اجتماع الثاني لبحث سيّر عمل الوزارة.

هذا وناقش معالي الوزير خلال الاجتماع عقده أمس الإثنين بمقر ديوان الوزارة في البيضاء، بحضور السادة الوكلاء ومديري الإدارات والمكاتب والجهات التابعة، حزمة من الملفات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق، إلى جانب مناقشة ملف صرف مرتبات المعينين بكافة البلديات.

وأوضح معالي الوزير أنه تم تشكيل لجنة لتجميع البيانات من مكاتب العمل بالبلديات، برئاسة مدير إدارة التشغيل والاستخدام.

وأكد معالي الوزير أن التقرير النهائي لعمل اللجنة، سيكون جاهزاً يوم الخميس القادم، على أن يكون موعد إحالة كافة البيانات لوزارة المالية يوم الأحد في الثامن من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد مطابقة البيانات بالتنسيق مع مركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة.

كما بحث معالي الوزير موضوع إعادة تنسيب الموظفين من فائض الملاكات الوظيفية “المركز الوطني سابقاً”، والاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة الوكيل العام للوزارة، وعضوية مدير الإدارة القانونية، ومستشار الوزير، وتكون مهمتها التواصل مع السادة بوزارة المالية والتخطيط، والسادة بهيأة الرقابة الإدارية، وذلك للتوصل إلى حل جذري لهذه المشكلة.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون العمل والتأهيل، وعضوية كل من: مدير الإدارة القانونية، ومدير إدارة الوظيفة العامة، ومدير إدارة التفتيش العمالي، ومدير إدارة التفتيش الوظيفي، وتكون مهمتها إعداد مشروع قانون لتجريم الازدواج الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب النظر في إمكانية تعديل بعض مواد قانون العمل رقم “12” لسنة 2010 م. (وال- البيضاء) ع ع/ ر ت

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