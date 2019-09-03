الهيأة العامة للتشغيل توقع بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعات الهندسية المصرية

القاهرة 03 سبتمبر 2019 (وال)- عقد رئيس الهيأة العامة للتشغيل المهندس وائل فرج بكار، اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة لغرفة الصناعات الهندسية المصرية محمد البودي.

هذا وتركز الاجتماع الذي عقد أمس الإثنين في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور عضو مجلس الإدارة بالهيأة المهندس محمد المرزوقي المكلف بملف المشروعات الصغرى والمتوسطة، والمدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية المصرية كامل حجازي، حول توقيع بروتوكول تعاون بين الهيأة العامة للتشغيل، وغرفة الصناعات الهندسية المصرية، الذي يسمح بنقل الخبرات، وفتح مجالات عدة في التدريب المهني، وذلك بفتح واعتماد مراكز صيانة صناعية وكهربائية بكوادر ليبية.

وقال رئيس الهيأة العامة للتشغيل المهندس وائل فرج بكار إن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيأة والغرفة، تُعد خطوة مهمة في توفير فرص عمل للشباب، والتي تعتبر من أهم أولويات عمل الهيأة.

وأكد المهندس وائل فرج بكار أن الشباب الليبي، يمتلك المهارات والقدرة على مواكبة التكنولوجيا والتطور في سوق العمل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه خلال الأيام القادمة ستباشر الهيأة في تطبيق هذا العمل بشكل فعلي على أرض الواقع.

وأضاف المهندس وائل فرج بكار أنه ستنظم لقاء عمل بعنوان “شبابنا مبدع ومنتج”، وسترسم العلاقة بين الشباب وطموحاته، وما يمكن تحقيقه من خلال عمل الهيأة. (وال- القاهرة) ع ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال