ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.23 دينار
|4.22 دينار
|اليورو
|4.64 دينار
|4.56 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.05 دينار
|4.97 دينار
|الليرة التركية
|0.73 دينار
|0.65 دينار
|الدينار التونسي
|1.46 دينار
|1.38 دينار
|الجنية المصري
|0.25 دينار
|0.242 دينار
|الدولار الكندي
|2.84 دينار
|2.76 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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