شركة الخليج العربي للنّفط تستلم محطّات تحليّة للمياه

بنغازي 04 سبتمبر 2019 (وال)- أعلنت إدارة الخدمات بشركة الخليج العربي للنفط، عن توفيرها محطتي تحلية مياه لكلّ من حقل “مسلّة “وحقل “الحمادة “من إحدى الشركات الألمانية.

وأوضحت إدارة الخدمات ـ عبر الصّفحة الرّسمية للشركة على الفيس بوك ـ بأن الشّركة تسعى لتوفير محطّات الصّرف الصّحي لجميع الحقول، مؤكدة بأنه من المتوقع وصول أوّل محطّة نهاية سبتمبر الجاري، وستصل باقي المحطّات تباعاً.

وجاء ذلك في إطار حرص الإدارة على توفير جميع متطلبات الحقول واحتياجاتها، وتقديم خدمات مناسبة ولائقة لمستخدمي الشّركة بجميع الحقول والمواقع. (وال – بنغازي) س م/ رس

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