مصر.. الاحتياطيات الأجنبية ترتفع لـ55 مليار دولار

أكد البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد الى 44.969 مليار دولار نهاية أغسطس المنصرم، من 44.916 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تواجه فيه مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين وهي تبذل مساعيها في توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 106.2 مليار دولار في نهاية مارس من 96.6 مليار دولار نهاية 2018 أي بزيادة 9.6 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترليني والين الياباني، وهي نسبة تتوزع حيازة مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

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