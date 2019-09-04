الحريري يتعهد بإبقاء الليرة مربوطة بالدولار

بيروت 04 سبتمبر 2019 (وال) – تعهد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، بالإبقاء على العملة الوطنية مربوطة بالدولار، مشيرا إلى أن الحكومة لن تفكر في برنامج صندوق النقد الدولي الذي يترك لقوى السوق مهمة تحديد سعر الليرة اللبنانية.

وقال الحريري في تصريحات لشبكة (سي إن بى سي) في وقت متأخر الثلاثاء: “نعتقد أن إبقاء الليرة اللبنانية عند 1500 (مقابل الدولار) هو السبيل الوحيد الثابت للمضي قدما في هذه الإصلاحات”.

وجاءت تصريحات الحريري بعد يوم من إعلان القادة اللبنانيين “حالة الطوارئ الاقتصادية” لحل الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ويمتلك لبنان واحدا من أعلى الديون العامة في العالم، حيث تبلغ 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض النمو الاقتصادي ووصل عجز الموازنة إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. (وال – بيروت)

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