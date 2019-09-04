اقتصاد

مصدر لـ218: ليبيا تُصدّر مليون برميل نفط للصين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر يعمل في مرسى الحريقة النفطي إن الفرق الفنية سفّرت عصر اليوم ناقلة النفط “نبتون موون واي” إلى الصين وعلى متنها مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح المصدر لقناة “218”، الأربعاء، أن الفريق الفني في الحريقة استطاع إتمام عملية الشحن خلال 24 ساعة فقط.

وكان المصدر ذاته أفاد بتصدير مليون برميل الأسبوع الماضي على متن الناقلة “مارلين سانتياغ”.

يشار إلى أن ليبيا تصدر ما نسبته 10 بالمائة من إنتاجها السنوي للصين وذلك بحسب بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

وتسعى المؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع إنتاجها اليومي إلى أكثر من مليوني برميل مع حلول عام 2023.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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