الصليب الأحمر: تراجع الأنشطة الصناعية وفرص العمل بليبيا

أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن الأزمة الأمنية والاقتصادية في البلاد أدت إلى انخفاض حاد في الأنشطة الصناعية وفرص العمل.

وأضاف منسق الأمن الاقتصادي ببعثة اللجنة محمد شيخ علي في تصريحات بالحساب الرسمي الأربعاء، أن ارتفاع تكلفة المعيشة دون زيادة مكافئة في الرواتب أثر سلبا على صمود السكان ورفاههم العام.

ولفت المسؤول في بعثة الصليب إلى أنه في ظل عدم الانتظام في دفع الأجور وأزمة السيولة، يكافح أكثر من نصف الأسر من أجل تغطية نفقاتهم.

وأوضح منسق الأمن الاقتصادي ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا أن المدن الجنوبية هي الأكثر تضررا من انعدام الأمن الاقتصادي.

وذكرت البعثة في الصليب الأحمر أن غياب القانون على نطاق واسع والتضخم المفرط في الأسعار جعلا توفير الاحتياجات الأساسية أمرا صعبا.

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