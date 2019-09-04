اقتصاد

بيانات صينية تعيد لأسعار النفط عافيتها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد أن شهد خام النفط في جلسة الثلاثاء هبوطا حادا في مستوياته بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، استردت الأسعار عافيتها الأربعاء بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما في أغسطس بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة أشهر.

حيث سجل خام القياس العالمي برنت في الجلسة الافتتاحية 58.57 دولارا للبرميل مرتفعا واحدا وثلاثين سنتا فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة وثلاثين سنتا مسجلة 54.28 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن الصين تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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