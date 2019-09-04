بيانات صينية تعيد لأسعار النفط عافيتها

بعد أن شهد خام النفط في جلسة الثلاثاء هبوطا حادا في مستوياته بسبب المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي، استردت الأسعار عافيتها الأربعاء بعد أن أظهر مسح خاص أن نشاط القطاع الخاص في الصين نما في أغسطس بأسرع وتيرة له منذ ثلاثة أشهر.

حيث سجل خام القياس العالمي برنت في الجلسة الافتتاحية 58.57 دولارا للبرميل مرتفعا واحدا وثلاثين سنتا فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أربعة وثلاثين سنتا مسجلة 54.28 دولارا للبرميل.

يشار إلى أن الصين تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وأكبر مستورد له.

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