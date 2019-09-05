مساعي لتفعيل معرض الصناعة في طرابلس

تعتزم إدارة مراقبة الصناعة بالعاصمة طرابلس، إعادة تفعيل المعرض الصناعي بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

وقال مراقب الصناعة بطرابلس ميلاد النفاثي في تصريح خاص لـ”صدى الاقتصادية”، اليوم الأربعاء، إنهم يسعون لإعادة تفعيل المعرض في أقرب وقت ممكن؛ نتيجة لما يمثله من فرصة استثمارية مهمة على الصعيد المحلي والدولي.

وأضاف النفاثي بأن مراقبة الصناعة وعلى الرغم من سعيها لإعادة الافتتاح إلا أنها تواجه عدة مشاكل متعلقة بالمبنى الذي يحتاج إلى صيانة كاملة بعد توقف دام عدة سنوات.

ويحاول القائمون على مراقبة الصناعة جعل المعرض بوابة استثمارية لتحقيق التواصل المحلي واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة للتحول إلى الفضاء الدولي.

يذكر أن معرض الصناعة في طرابلس والواقع بمنطقة تاجوراء مغلق منذ العام 2010 تقريبا.

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