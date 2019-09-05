180 ألف رب أسرة اشتروا مخصصات الدولار

قال مدير مشروع منحة أرباب الأسر لدى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي، إن 180 ألف رب أسرة حصلوا على مخصصاتهم من الدولار منذ بدء التوزيع.

وأضاف السيوي في تصريح صحفي أمس الأربعاء، أن قيمة إجمالي ما جرى تسليمه إلى الأسر بلغ نصف مليار دولار، شملت نحو مليون فرد.

ولفت مدير مشروع أرباب الأسر إلى أن المصرف المركزي وضع خططا لحماية إجراءات صرف المخصصات للعام الحالي من التلاعب والتزوير في الأرقام الوطنية.

وأضاف السيوي أنه أنهى مع السجل المدني إجراءات ربط منظومة الرقم الوطني، في محاولة لرصد أي مخالفات قد تحدث قبل الانتهاء من إجراءات المتقدمين للحصول على مخصصاتهم.

وبدأت المصارف التجارية في العشرين من أغسطس، صرف منحة أرباب الأسر للعام الحالي التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي مطلع الشهر نفسه، بقيمة 500 دولار لكل مواطن بسعر الصرف الرسمي، شريطة ربط المستفيد لرقم هاتفه برقمه الوطني.

وأعلن المركزي في أواخر يوليو الماضي بدأه الموعد المذكور بيع الـ 500 دولار المتعلقة بمخصصات أرباب الأسر بعد قرار اتخذه بالتنسيق مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

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