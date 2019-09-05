اقتصاد

الأمان يرفع سقف السحب الأسبوعي مُجدداً

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مصرف الأمان لكافة عملائه في جميع فروعه رفع سقف السحب إلى 70 ألف دينار أسبوعيا مشددا على إدارة الفروع ضرورة قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة بالإضافة إلى جميع الحوالات من المصارف التجارية الأخرى.

وأشارت إدارة المصرف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن قيمة سقف السحب اليومي من “إي تي أم ” ستكون 2000 دينار وحدد الأمان قيمة سقف السحب عبر خدمتي Cardless وبطاقة السحب المحلي عند 1000 دينار.

يُذكر أن مصرف الأمان كان قد رفع سقف السحب الأسبوعي بصك أو بشيك شباك “قيد” منذ نحو أسبوع، إلى 50 ألف دينار في جميع فروعه مع قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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