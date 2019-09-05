الأمان يرفع سقف السحب الأسبوعي مُجدداً

أعلن مصرف الأمان لكافة عملائه في جميع فروعه رفع سقف السحب إلى 70 ألف دينار أسبوعيا مشددا على إدارة الفروع ضرورة قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة بالإضافة إلى جميع الحوالات من المصارف التجارية الأخرى.

وأشارت إدارة المصرف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن قيمة سقف السحب اليومي من “إي تي أم ” ستكون 2000 دينار وحدد الأمان قيمة سقف السحب عبر خدمتي Cardless وبطاقة السحب المحلي عند 1000 دينار.

يُذكر أن مصرف الأمان كان قد رفع سقف السحب الأسبوعي بصك أو بشيك شباك “قيد” منذ نحو أسبوع، إلى 50 ألف دينار في جميع فروعه مع قبول الصكوك الإلكترونية المصدقة من المصارف الأخرى.

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