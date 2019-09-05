أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.235 دينار
|4.225 دينار
|اليورو
|4.65 دينار
|4.57 دينار
|الجنية الاسترليني
|5.05 دينار
|4.97 دينار
|الليرة التركية
|0.73 دينار
|0.65 دينار
|الدينار التونسي
|1.46 دينار
|1.38 دينار
|الجنية المصري
|0.26 دينار
|0.252 دينار
|الدولار الكندي
|2.84 دينار
|2.76 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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