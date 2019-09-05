الليرة التركية تهبط مُتأثرة بتصريحات أردوغان “المُثيرة”

هبطت الليرة التركية اليوم الخميس بشكل ملحوظ على ضوء تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه عازم على إقامة منطقة عازلة في سوريا نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وذكرت مصادر متطابقة أن العملة التركية انخفضت بعد تصريحات أردوغان المثيرة إلى 5.70 مقابل الدولار، بعد أن كانت عند مستوى 5.67 مقابل الدولار.

ويشار أيضا إلى ورود بيانات جديدة أظهرت أن الاقتصاد التركي انكمش بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2019 الأمر الذي يزيد الشكوك بشأن إمكانية تعافيه في الوقت القريب.

يذكر أن ازمة انهيار الليرة بدأت العام الماضي بعد أزمة القس الأميركي اندرو برانسون الذي احتجزته أنقرة ومن ثم أطلقت سراحه بضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث نزفت الليرة حينها أكثر من 30% من قيمتها الأمر الذي ساهم في ركود الاقتصاد التركي.

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