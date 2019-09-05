شباب هون يطلقون حملة لإنشاء سوق لبيع وتجارة التمور

هون 05 سبتمبر 2019 (وال)- أطلق عدد من شباب ببلدية هون بجنوب ليبيا، حملة لإنشاء سوق لبيع وتجارة التمور.

هذا وكشف أحد الشباب المتطوعين أبو بكر مليمدي عن إن الحملة تشمل إنشاء السوق في الطرف الشمالي من المدينة، على حافة الطريق السريع الذي يربطها ببقية مدن بلدية الجفرة وعموم البلاد.

وأوضح أبو بكر مليمدي أن هذه المبادرة جاءت بعد أن لاحظوا خلو المدينة من سوق يختص ببيع التمور، وبحيث يكون السوق في متناول المسافرين والعابرين، وليفتح بابًا جديدًا للتسوق وبيع محصول التمور، لتكون الاستفادة للجميع مزارعين وتجار ومشتريين .

وأشار أبو بكر مليمدي الذي تطوع بآلة “الكاشيك”، إلى أن مدينة هون تعد في بلدية الجفرة، من أهم واحات إنتاج التمور في ليبيا.

وأضاف أبو بكر مليمدي أن أول مصنع دشنته الدولة للتمور ومشتقاتها كانت في المدينة، لكن مع كل هذه الميزة إلا أنها تفتقر إلى وجود سوق لبيع وعرض التمور، سواء في مواسم جني التمور أو سوق يظل مفتوحاً طوال العام، لتسويق وبيع التمور المجففة والمخزنة ومن “الغلة” الجديدة. (وال – هون) خ م/ ر ت

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