التضخم في تونس يرتفع إلى 6.7 بالمئة

ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس في شهر أغسطس إلى 6.7 بالمئة من 6.5 بالمئة في يوليو، بحسب ما كشفته بيانات رسمية تونسية.

وكان البنك المركزي التونسي رفع سعر الفائدة الرئيسي في شهر فبراير من العام الجاري بنسبة 1 بالمئة من 6.75 إلى 7.75 بالمئة لكبح معدلات التضخم العالية.

الجدير بالذكر أن البلاد على موعد هذا الشهر مع انتخابات رئاسية يتنافس فيها 26 مرشحا على كرسي الرئاسة في ظل التوقعات بمنافسة شديدة بين عدد من المرشحين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية