النفط يعاود الانخفاض عقب بيانات أميركية

عاودت أسعار النفط اليوم الخميس الانخفاض عقب بيانات صادرة مساء الأربعاء من معهد البترول الأميركي أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات.

ويأتي هذا الانخفاض مع أن الولايات المتحدة والصين أكدتا عقدهما محادثات على المستوى الوزاري للتوصل إلى حل ينهي حربهما التجارية.

وكانت جلسة التداول اليوم متقلبة وتراجع خلالها خام القياس العالمي برنت 17 سنتا مسجلا 60.53 دولارا للبرميل، فيما انخفض الوسيط الأميركي 25 سنتا مسجلا 56.01 دولار للبرميل.

وكان خام النفط حقق أمس ارتفاعا بنسبة تزيد عن 4 بالمئة بعد بيانات قوية من الصين، قبل أن يتراجع متأثرا ببيانات معهد البترول الأمريكي.

يذكر أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 400 ألف برميل في الأسبوع المنتهي إلى أكثر من 429 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

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