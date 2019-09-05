ميناء طرابلس يستقبل شحنات متنوعة

أصدرت الشركة الليبية للموانئ اليوم الخميس، تقريرها عن حركة السفن في ميناء طرابلس الذي أشار إلى رسو عدد من السفن محملة بالغاز والبنزين والقمح الصب، وحاويات متنوعة من السلع والبضائع.

ولفت التقرير إلى رسو سفينة “اكسبلولر” على الرصيف الشعاب وعلى متنها قرابة 2450 طنا متريا من الغاز المسال، بالإضافة إلى رسو السفينة “أنوار الخليج” على الرصيف رقم 30، على متنها أكثر من 23 ألف طن متري من البنزين.

كما استقرت السفينة “ميتيليد” على الرصيف 27 تحمل على متنها 69 حاوية لبضائع وسلع متنوعة.

وأشارت إدارة الميناء إلى أنه من المتوقع وصول السفينة “ام اس سي لوناف” محملة 163 حاوية لبضائع وسلع متنوعة.

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