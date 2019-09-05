“ايني ومليتة” تبحث تسريع مشاريعهما في ليبيا

ناقشت الإدارات الفنية لشركة إيني الإيطالية ومليتة للنفط والغاز، الإطار الفني لهما مع المؤسسة الوطنية للنفط على مدار يومي الأربعاء والخميس.

ونوقشت في الاجتماع الذي عقد في مقر المؤسسة في طرابلس، إدارة المشاريع والعمليات، بالإضافة إلى تقنية الاتصالات والمعلومات، ومدى إمكانية استكمال بعض المشروعات التطويرية.

وناقش الحضور الاحتياطيات النفطية التي تعمل عليها ايني ومليتة بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط، وشدد الحضور في ختام الاجتماع على أهمية الالتزام بتوقيت المشروعات التي ما زالت تحت التنفيذ.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج قد بحث خلال اجتماع موسع عقده في يوليو الماضي مع مسؤولي شركة ايني الإيطالية، أوجه التعاون في مجال الطاقة والنفط.

وحضر الاجتماع وقتها المدير التنفيذي لشركة ايني كلاوديو ديسكالزي، والمدير الإقليمي لشمال أفريقيا انطونيو بانزا، وبمشاركة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، ورئيس إدارة شركة الكهرباء عبد المجيد حمزة.

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