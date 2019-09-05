مليتة: الانتهاء من صيانة بئر بحقل أبوالطفل وإعادته للإنتاج

تمكنت شركة مليته للنفط والغاز، الخميس، بالتعاون مع الشركة الوطنية للحفر وصيانة الآبار من تجهيز البئر A1 بحقل أبوالطفل وإعادته للإنتاج بعد توقف دام عدة سنوات.

وأكدت الشركة على صفحتها الرسمية، أن البئر ينتج حوالي 2800 برميل يومياً، و15 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرة إلى انتقال الحفارة للعمل على البئر A19 الذي من المتوقع الانتهاء من تجهيزه في الفترة القادمة.

يشار إلى أن شركة مليته للنفط والغاز تعد أكبر شركة نفطية في ليبيا، ويبلغ إنتاجها اليومي حوالي 600.000 برميل، وتدير الشركة عدداً من الحقول النفطية البرية المنتشرة بمختلف مناطق ليبيا، وثلاث منصات بحرية، وخزان عائم.

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