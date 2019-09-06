“مالية الوفاق” تُناقش ميزانية 2020

عقدت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أمس الخميس، اجتماعها الثامن في إطار مناقشة ميزانية عام 2020 .

وتطرق الاجتماع الذي حضره وزير المالية فرج بومطاري ومديرو الإدارات في الوزارة إلى الميزانية التقديرية لديوان المحاسبة ووزارة الخارجية بحضور الطرفين.

وشددت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على استمرار عقد الاجتماعات مع باقي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها لمناقشة ميزانيتها وذلك تنفيذا لجدول الأعمال المحدد من قبل الوزارة.

وكان ديوان المحاسبة قد شدد في منشور له على كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة ضرورة موافاة وزارة المالية بتقديرات الميزانية العامة حسب القوانين واللوائح المنظمة.

ونوه ديوان المُحاسبة بضرورة أن تكون الميزانية التقديرية التي ستُقدمها الجهات المعنية واقعية ومشمولة بالشروط والضوابط المهنية.

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