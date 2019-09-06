اقتصاد

مُراقبون: أسعار السيارات في ليبيا سترتفع قريباً

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير 218

من بعد مرور نحو 4 أشهر على تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الخاص بمنع دخول السيارات المستوردة التي يفوق عمرها 10 سنوات، حيث طبق القرار بشكل جزئي في المنافذ بالمنطقة الغربية والوسطى، لحقتها الحكومة المؤقتة بإصدار قرار مشابه يضع معايير لتوريد السيارات من بينها ألا يكون العمر التصنيعي للسيارة الموردة دون عام 2010.

ضوابط توريد السيارات هذه يرى مراقبون أن من شأنها رفع قيمة السيارات المستوردة خلال الفترة المقبلة وأن تقنن الأعداد الداخلة عبر المنافذ للسوق الليبية فهذا ربما يظهر خلال البيانات الخاصة بالجمارك في الأشهر المقبلة، حيث أظهرت بيانات خاصة تحصلت عليها 218 من الجمارك دخول نحو 170 ألف سيارة فقط من ميناءي مصراتة وبنغازي خلال شهر يونيو في بلد يصل تعداد سكانه نحو 7 ملايين نسمة وتعد ليبيا مشبعة بالسيارات بحسب الأعداد الموردة.

المراقبون تابعوا قراءتهم لمستقبل السيارات الموردة إلى ليبيا متوقعين أن يسهل قرار الحكومة المؤقتة عمل مصلحة الجمارك في المنافذ حيث صرح في وقت سابق الناطق باسم المصلحة الرائد فهمي الماقوري لـ 218 أن تطبيق القرار بشكل جزئي خلال أبريل الماضي سبب الحرج لرجال المصلحة التي تعمل بشكل موحد في عموم ليبيا، مشددا على أن القرار المنفرد الصادر في فبراير الماضي من حكومة الوفاق جعل أداء المهمة صعبا.

أما عن بيانات تهريب السيارات فأكد الماقوري أن المصلحة لا تملك أرقاما حقيقية بسبب اتساع رقعة البلاد وصعوبة مراقبة الحدود خاصة الجنوبية وقلة الإمكانات، مبينا أن المصلحة تفتقر للدورات التدريبية والأدوات المساعدة لأداء المهام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • سيتم حجز السيارات داخل الميناء قريبا بالوحدات العسكرية الليبية مع هيئة الأوقاف العامة الليبية والشءون الاجتماعية الخاص بالبلديات والمؤسسات العامة .
    يوجد رجال مدرسين واساتذة وأكاديميين وموظفين داخل الجامعات الليبية والمرافق الخدمية لهم سنوات في أعمالهم وأم يتحصلوا الى الان على سيارة للذهاب والعودة من أعمالهم .
    ودراسة قرار الشءون الاجتماعية المحلية مع الأوقاف الاسلامية العامة ، كان صائبا بعد الاطلاع الى التفارير والمستندات وخاصة عاءلات الضحايا الحرب وعاءلات الشهداء الليبيين . بالمرافق . ويجب اتخاذ الإجراءات فورا دون تاخير . وتسريح المخازن والساحات في الأماكن المخصصة داخل بلدية طرابلس لاستقبال هذه السيارات مع لجنة الرقابة والاوقاف للشءون الاسلامية ومراكز الخدمية العامة بالتعاون مع لجنة ادارة المرور والتراخيص بالمنطقة .

    رد