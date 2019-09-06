“الراحلة” تُوزع 170 ألف لتر ديزل

أعلنت شركة الراحلة للخدمات النفطية، أمس الخميس، عن استلامها 170 ألف لتر من وقود الديزل من مستودعات شركة البريقة في طرابلس الواقعة بطريق المطار.

وبحسب ما نشرته الراحلة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الكمية تم توزيعها على 9 محطات وقود تحصلت منها محطات الراحلة في مدينة غريان على 3 شحنات بكمية قدرها 30 ألف لتر.

وأشارت الراحلة إلى أن باقي الكميات قد وُزعت على محطات الشركة في مناطق تاجوراء وجنزور بالإضافة إلى القرابولي والنشيع ومشروع الهضبة.

وكان رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود في طرابلس، العميد محمد فتح الله، قد أصدر تعليماته بتوفير وقود الديزل لمحطات التوزيع الرسمية، وطالب أصحاب المحطات بالمُداومة على نشر قوائم تُبيّن أرقام المحطات التي استلمت مُخصصاتها وحجم الشحنة.

وشدد العميد محمد فتح الله على ضرورة مُتابعة مسؤولي محطات التوزيع على عمليات توزيع الوقود عقب استلامه، والالتزام بالخطة المُتفق عليها مُسبقا والمُعتمدة من قبل لجنة معالجة الأزمة.

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