400 ألف برميل نفط من “الزويتينة” إلى “شريك آسيوي”

قال مصدر ملاحي لقناة 218 إنّ ناقلة نفط شحنت يوم الخميس 600 ألف برميل من ميناء رأس لانوف ووصلت أمس الجمعة لميناء الزويتينة لشحن 400 ألف برميل، وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الشحنة ستنقل إلى الصين التي تعتبرها المؤسسة الوطنية للنفط أحد الشركاء التّقليديّين لها.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت أنّ إيرادات شهر يوليو الماضي من مبيعات النفط الخام ومشتقّاته، إضافة إلى الضرائب والأتاوات المحصّلة من عقود الامتياز، بلغت 2.1 مليار دولار أميركي، أي بزيادة تقدّر بحوالي 403 ملايين دولار أميركي، أو نسبة 23%، مقارنة بشهر يونيو.

ورغم الظروف الأمنية والعسكرية والسياسية في ليبيا فإن إنتاج النفط وتصديره يشهد ما يمكن اعتباره عملية استقرار نسبي، في ظل مخاوف دولية وليبية كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية من تدهور صناعة النفط في ليبيا، وتراجعها إلى الحد الذي يضر باقتصاد الليبيين المختل أساسا خلال السنوات القليلة الماضية في ظل انقسام سياسي مرير.

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