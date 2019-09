المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين تدفع أسعار الذهب للانخفاض حول العالم

هبطت أسعار الذهب أمس الجمعة لليوم الثالث على التوالي، بعد صدور بيانات إيجابية وتفاؤل في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

حيث أضاف القطاع الخاص الأمريكي 195 ألف وظيفة في أغسطس الماضي، وسط توقعات بإضافة 148 ألف وظيفة، وفق بيانات رسمية.

كما أعلنت الصين الاتفاق مع الولايات المتحدة على عقد محادثات تجارية رفيعة المستوى مطلع أكتوبر في واشنطن.

هذا وجاء الإعلان في أعقاب اتصال بين ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني وروبرت لايتهايزر الممثل التجاري الأمريكي وستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، وفق بيان لوزارة التجارة الصينية.

وهبطت أسعار الذهب في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 0.60 بالمئة، بما يعادل 9.10 دولاراً، إلى 1516 دولارا للأوقية.

وفي نفس الاتجاه تراجعت أسعار المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.70 بالمئة أو ما يعادل 10.61 دولاراً إلى 1508 دولارات للأوقية.

