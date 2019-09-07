اقتصاد

“بيع إجباري” لبضائع متروكة في ميناء راس لانوف

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منحت لجنة المبيعات الجمركيّة في مدينة بنغازي مهلة 14 يوما لأصحاب البضائع التي لم تستلمها الجهات المورّدة لها، وما زالت موجودة في ميناء راس لانوف على الرّغم من وصولها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضحت الجمارك في إعلانها لكافّة الجهات أنّ لجنة المبيعات ستطبق القانون على البضائع المتروكة وسيتمّ بيعها من اللجان المختصة حسب القوانين واللوائح المنظّمة.

وبموجب القانون يحق لإدارة الميناء وفق إجراءات رسمية تنظيم عملية البيع لأي بضائع تصل إلى الميناء، ولا يبادر مستوردوها وفق مهل زمنية محددة إلى إنهاء إجراءات استلامها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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