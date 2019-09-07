“بيع إجباري” لبضائع متروكة في ميناء راس لانوف

منحت لجنة المبيعات الجمركيّة في مدينة بنغازي مهلة 14 يوما لأصحاب البضائع التي لم تستلمها الجهات المورّدة لها، وما زالت موجودة في ميناء راس لانوف على الرّغم من وصولها منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضحت الجمارك في إعلانها لكافّة الجهات أنّ لجنة المبيعات ستطبق القانون على البضائع المتروكة وسيتمّ بيعها من اللجان المختصة حسب القوانين واللوائح المنظّمة.

وبموجب القانون يحق لإدارة الميناء وفق إجراءات رسمية تنظيم عملية البيع لأي بضائع تصل إلى الميناء، ولا يبادر مستوردوها وفق مهل زمنية محددة إلى إنهاء إجراءات استلامها.

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