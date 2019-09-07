النفط يصعد.. وتذبذب كبير لـ”برنت” و”غرب تكساس”

عاودت أسعار النفط العالميّة الارتفاع في جلسة التسوية الختاميّة لآخر الأسبوع أمس الجمعة، إذ سجّلت عقود الخام ارتفاعا قدره 59 سنتا أي ما يعادل 1%، لتغلق الجلسة النهائيّة الجمعة عند 61.6 دولارا للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس 22سنتا أي ما يعادل 0.4%، ليبلغ سعر البرميل عند الإغلاق 56.52 دولاراً للبرميل، فيما شهدت الأسعار على مستوى النفط الخام حالة تذبذب كبيرة الأسبوع الماضي لأسباب كثيرة من بينها زيادة حدّة التوتّرات التّجاريّة بين أمريكا والصين، خاصّة بعد شكوى الأخيرة ضدّ أمريكا في منظمة التجارة الدولية بسبب ما أسمته عدم احترام المعاهدات التجاريّة بينهما.

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