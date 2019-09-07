الناقلة الإيرانية أفرغت حمولتها في ميناء سوري

عرض مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في تغريدة له عددا من صور الأقمار الصناعية التي تظهر الناقلة الإيرانية أدريان داريا-1 وقد رست على بعد ميلين بحريين من ميناء طرطوس السوري.

بولتون علق على الصور بالقول إن أي شخص يقول إن ناقلة النفط لم تكن متوجهة إلى سوريا فإنه يعيش في حالة إنكار، متهما إيران بدعم وتمويل النظام السوري، وسبق أن أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى أن الناقلة كانت متجهة إلى مصفاة في سوريا، كما أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن لا نية لواشنطن باحتجاز الناقلة نهائيا.

مصادر إعلامية أشارت إلى أن الناقلة أفرغت حمولتها البالغة مليوني برميل في ميناء طرطوس السوري.

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