اقتصاد

الناقلة الإيرانية أفرغت حمولتها في ميناء سوري

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرض مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون في تغريدة له عددا من صور الأقمار الصناعية التي تظهر الناقلة الإيرانية أدريان داريا-1 وقد رست على بعد ميلين بحريين من ميناء طرطوس السوري.

بولتون علق على الصور بالقول إن أي شخص يقول إن ناقلة النفط لم تكن متوجهة إلى سوريا فإنه يعيش في حالة إنكار، متهما إيران بدعم وتمويل النظام السوري، وسبق أن أشار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى أن الناقلة كانت متجهة إلى مصفاة في سوريا، كما أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن لا نية لواشنطن باحتجاز الناقلة نهائيا.

مصادر إعلامية أشارت إلى أن الناقلة أفرغت حمولتها البالغة مليوني برميل في ميناء طرطوس السوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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