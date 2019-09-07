اقتصاد

ليبيا تُصدّر ملايين براميل النفط للصين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق، لقناة 218، اليوم السبت، إن ناقلة النفط ASHKINI SPIRIT دخلت المرسى لغايات شحن مليون برميل من النفط الخام للصين.

وكان المصدر ذاته قد صرح الأسبوع الماضي لـ”218″ أن ناقلة النفط “نبتون موون واي” شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأوضح المصدر أن الفريق الفني في الحريقة استطاع إتمام عملية الشحن خلال 24 ساعة. وكان قد سبق هذه الشحنة تصدير مليون برميل قبل أسبوعين على متن الناقلة “مارلين سانتياغ”.

يشار إلى أن ليبيا تصدر ما نسبته 10 بالمئة من إنتاجها السنوي للصين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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