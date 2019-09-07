ليبيا تُصدّر ملايين براميل النفط للصين

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق، لقناة 218، اليوم السبت، إن ناقلة النفط ASHKINI SPIRIT دخلت المرسى لغايات شحن مليون برميل من النفط الخام للصين.

وكان المصدر ذاته قد صرح الأسبوع الماضي لـ”218″ أن ناقلة النفط “نبتون موون واي” شحنت مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأوضح المصدر أن الفريق الفني في الحريقة استطاع إتمام عملية الشحن خلال 24 ساعة. وكان قد سبق هذه الشحنة تصدير مليون برميل قبل أسبوعين على متن الناقلة “مارلين سانتياغ”.

يشار إلى أن ليبيا تصدر ما نسبته 10 بالمئة من إنتاجها السنوي للصين.

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