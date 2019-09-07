الدولار يستقر واليورو يصعد بـ”السوق السوداء”

عادت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم السبت للنشاط بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية، وسط استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار وارتفاع طفيف لليورو وانخفاض الذهب.

وتداول التجار الدولار بـ4.23 دنانير، بينما ارتفع اليورو بمقدار قرشين ليتم تداوله بـ4.66 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد انخفض بمقدار 4 دنانير ليتم بيع الغرام الواحد منه بـ153 دينارا.

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فقد استقرت الليرة التركية أمام الدينار وتم تداولها عند 64 قرشا لليرة، أما الجنيه المصري فقد حافظ على مستوياته قبل عطلة الأسبوع وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا، أما الدينار التونسي فقد استقر سعره أيضا عند الحدود الليبية التونسية وسوق المشير في طرابلس مسجلا 1.46 دينار.

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