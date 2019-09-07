اقتصاد

الدولار يستقر واليورو يصعد بـ”السوق السوداء”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عادت السوق السوداء للعملات الأجنبية في مدينتي طرابلس وزليتن اليوم السبت للنشاط بعد الانتهاء من العطلة الأسبوعية، وسط استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار وارتفاع طفيف لليورو وانخفاض الذهب.

وتداول التجار الدولار بـ4.23 دنانير، بينما ارتفع اليورو بمقدار قرشين ليتم تداوله بـ4.66 دنانير، أما الذهب عيار 18 كسر فقد انخفض بمقدار 4 دنانير ليتم بيع الغرام الواحد منه بـ153 دينارا.

أما على صعيد العملات العربية والأجنبية فقد استقرت الليرة التركية أمام الدينار وتم تداولها عند 64 قرشا لليرة، أما الجنيه المصري فقد حافظ على مستوياته قبل عطلة الأسبوع وبيع على الحدود الليبية المصرية بـ25 قرشا، أما الدينار التونسي فقد استقر سعره أيضا عند الحدود الليبية التونسية وسوق المشير في طرابلس مسجلا 1.46 دينار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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