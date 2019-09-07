فخامة رئيس مجلس النواب يطلع على مراحل المشاريع التي تنفذ بمدينة القبة

القبة 07 سبتمبر 2019 (وال) – قام فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى بجولة تفقدية داخل مدينة القبة للاطلاع على مراحل المشاريع التى تنفذ بمدينة القبة.

حيث شملت الجولة “حي دوغوش” و”نادي البرانس” الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة القبه.

كما حضر فخامته في نادي البرانس مشروع 19/22 المتعلق بتنفيذ خطة لأعداد الناشئين من الرياضيين في مراحل البراعم والآمال والأواسط في لعبة كرة القدم بحضور وكيل وزارة الزراعة، وعميد كلية العلوم والاداب بفرع جامعة المختار بمدينة القبه.

وألقى بالمناسبة كلمة فخامة رئيس مجلس النواب حيا فيها جماهير نادي البرانس والقائمين على إدارة النادي والرياضيين دعاهم إلى الاهتمام بناديهم وممارسة الرياضة بالنادي .

ونوه المستشار عقيلة صالح على أهمية الدور الثقافي والاجتماعي للنادي كذلك دعاهم التحلي بالأخلاق والروح الرياضية العالية والتي أهم مرتكز في تنمية الناشئين في كل الالعاب الرياضية .

وخلال هذا اللقاء قام نادي البرانس بتكريم فرق البراعم والآمال والأواسط لحصولهم على تراتيب متقدمة في مسابقات كرة القدم لهذا العام بحضور فخامة رئيس مجلس النواب وعدد من مشجعي النادي وقدامى النادي من رياضيين واداريين . (وال – القبة) ع ع

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