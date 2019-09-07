السيوي: المركزي يسمح بالانتقال لمصرف آخر بشأن مخصصات أرباب الأسر

أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي سالم السيوي أنه تم تعميم منشور من المصرف على كافة المصارف التجارية بالبدء في السماح للمواطنين بالانتقال من مصرف إلى آخر لتنفيذ آلية مخصصات أرباب الأسر وذلك ابتداء من يوم غد الأحد.

وقال السيوي إن هذا سيتم عبر خدمة “احجزلي” التي أوضحها المركزي بالمنشور الصادر عن إدارة الرقابة والنقد الموجهة للمصارف.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعطى البدء في العشرين من شهر أغسطس الماضي، في صرف مخصصات أرباب الأسر للعام الجاري، إلى جانب إصداره آلية جديدة للتقديم وإتمام إجراءات شراء النقد الأجنبي من مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار لكل فرد من أفراد الأسرة.

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