عدد من السفن التجارية ترسو ميناء بنغازي

بنغازي 07 سبتمبر 2019 (وال)- استقبلت ميناء بنغازي البحري عدد من السفن التجارية محملة بعدد من المنتجات والمعدات.

وقال المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي إن إحدى السفن على متنها حوالي 27500 طن من مادة القمح، وأخرى على متنها 2364 طن من الأخشاب الصناعية، وأخرى على متنها عدد 512 حاوية، محملة بمنتجات مختلفة.

وأضاف الشهيبي أنه وصلت إحدى السفن على عدد “29” حافلة نقل طلاب المدارس، لصالح مصرف التجارة والتنمية، وعدد 2700 سيارة قادمة من السوق الأوروبي.

وأشار الشهيبي إلى أن هناك سفن أخرى في انتظار دخولها إلى رصيف الميناء، وهي محملة بالبضائع التالية: 4200 طن من مادة الشعير، وأخرى 24000 طن من حبوب القمح والشعير، وأخرى على متنها 687 حاوية محملة بكافة البضائع والسلع المختلفة. (وال- بنغازي) م ك/ ر ت

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