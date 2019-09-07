الكبير يبحث مع مسؤول إدارة بلدان المغرب العربي سبل دعم مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، أمس الجمعة، بالعاصمة التونسية، المسؤول عن إدارة بلدان المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هينتشل، لبحث عدد من الملفات.

وذكر مصرف ليبيا المركزي في بيان له، أن اللقاء كان بحضور ممثل البنك الدولي لدى ليبيا، مايكل شيفر، وأن الاجتماع جاء بعد تكليف جيسكو بمهامه الجديدة.

وحسب البيان، تناول الاجتماع المشاريع المشتركة مع البنك الدولي واللقاءات الدورية مع الإدارات الفنية بمصرف ليبيا المركزي، ودعم البنك الدولي لمصرف ليبيا المركزي في رفع القدرات.

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