اقتصاد

سطو مسلح على مقر الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، أن الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، التابعة لها، تعرّضت للاعتداء من قِبل شخصان مُلثّمان قاما بإطلاق النار على المسؤولين بحراستها، وقاموا باحتجازهم داخل مقر الشركة في طرابلس.

وأوضحت المؤسسة أن الملثمان قاما بسرقة ممتلكات شخصية لحُرّاس شركة الحفر، إضافة إلى عدد من الأجهزة الأخرى التابعة للشركة.

وأدان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الجريمة التي وقعت داخل الشركة الوطنية لحفر وصيانة الآبار، وأشار في تصريحه حول الحادثة، أن السلطات تعمل على كشف هوية مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم إلى العدالة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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