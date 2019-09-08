“خطوة مهمة” لمصارف ليبية تنفيذا لـ”تعليمات المركزي”

تشرع المصارف التجارية اليوم الأحد في تقديم خدمات تحويل الحسابات للأفراد الراغبين في نقل معاملاتهم الخاصة بمخصصات أرباب الأسر تنفيذا لمنشور مصرف ليبيا المركزي، وأوضح المنشور الموجه للمديرين العامين للمصارف الشروط الواجبة لإتمام عملية نقل التقديم للحصول على المخصصات.

وشددت إدارة النقد على المصارف بقيادة مختار الطويل على أن يكون المتقدم لطلب النقل حساب جاري مع إمكانية فتح حساب جار جديد له من قبل المصرف المنتقل إليه، وشدد المركزي على ضرورة إيداع قيمة مالية بالنقد المحلي تغطي قيمة المخصصات بالنقد الأجنبي، وشددت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بضرورة التقيد بالتعليمات السالف ذكرها ابتداء من اليوم الأحد.

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