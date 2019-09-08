اقتصاد

“خطوة مهمة” لمصارف ليبية تنفيذا لـ”تعليمات المركزي”

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تشرع المصارف التجارية اليوم الأحد في تقديم خدمات تحويل الحسابات للأفراد الراغبين في نقل معاملاتهم الخاصة بمخصصات أرباب الأسر تنفيذا لمنشور مصرف ليبيا المركزي، وأوضح المنشور الموجه للمديرين العامين للمصارف الشروط الواجبة لإتمام عملية نقل التقديم للحصول على المخصصات.

وشددت إدارة النقد على المصارف بقيادة مختار الطويل على أن يكون المتقدم لطلب النقل حساب جاري مع إمكانية فتح حساب جار جديد له من قبل المصرف المنتقل إليه، وشدد المركزي على ضرورة إيداع قيمة مالية بالنقد المحلي تغطي قيمة المخصصات بالنقد الأجنبي، وشددت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بضرورة التقيد بالتعليمات السالف ذكرها ابتداء من اليوم الأحد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الخطوة الأهم ـ
    يجب فصل القطاع العام للدولة عن القطاع الخاص ـ وإسترداد القروض الممنوحة للقطاع الخاص مثل المطاعم والاسواق التجارية وبعض التشاركيات والمحلات ومكاتب الاستيراد والتصدير داخل العاصمة ـ وما جاورها بدون فائدة ربوية ـ

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