تشكيل لجنة تنفيذ أعمال الصّيانة والتّشغيل للمصانع والمحطّات بشركة الجوف

بنغازي 08 سبتمبر 2019 (وال)-عقد عضو لجنة الإدارة بشركة الجوف للتقنية النفطية، المهندس عبدالرحمن العمامي، اجتماعًا بشأن تشكيل لجنة تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل للمصانع والمحطات الرئيسية بالشركة .

كما حضر الاجتماع الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الرّئيسية بالشّركة في منطقة قنفوذة، رئيس لجنة إعادة تأهيل الشركة سمير الزوي، والسادة المختصين بالإدارات المختلفة.

هذا و بحث في الاجتماع، تشكيل لجنة لتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل لمصنع المواد الموازنة، وكذلك المحطات الرئيسية المغذية للمصنع بالطاقة الكهربائية.

يشار إلى أن الاجتماع تناول مداخلات المختصين، وتجميع كافة الملاحظات التي من شأنها البدء بطريقة علمية سليمة لأعمال الصيانة، وتحديد الخطط والبرامج الكفيلة بإعادة تأهيل المصانع ومحطات التغذية. (وال – بنغازي) ع ط /ف و

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال